شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من فايلر على إمكانية رحيله عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على طلبه الحصول على إجازة خلال الفترة المقبلة، وإمكانية الرحيل عن الفريق.

وقال «فايلر»، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أمام نادي مصر: «من حقي الحصول على إجازة للاطمئنان على أسرتي، في ظل جائجة كورونا».

وحول استغلاله بندًا في تعاقده مع الأهلي للرحيل عن النادي، قال «فايل»: «لن أتطرق لبنود تعاقدي مع الأهلي فهي أمور خاصة بيني وبينه.. هذه أمور خاصة أتكلم فيها النادي».

وتابع: «لما سافرت في شهر يونيو الكثيرون تحدثوا عن أنني لن أعود، ولكنني رجعت إلى الأهلي، وهذه الأمور الخاصة بالتعاقد لن أتكلم فيها إلا مع مجلس الإدارة».