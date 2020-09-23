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أول تعليق من فايلر على إمكانية رحيله عن الأهلي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من فايلر على إمكانية رحيله عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

علق السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على طلبه الحصول على إجازة خلال الفترة المقبلة، وإمكانية الرحيل عن الفريق.

وقال «فايلر»، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أمام نادي مصر: «من حقي الحصول على إجازة للاطمئنان على أسرتي، في ظل جائجة ».

وحول استغلاله بندًا في تعاقده مع الأهلي للرحيل عن النادي، قال «فايل»: «لن أتطرق لبنود تعاقدي مع الأهلي فهي أمور خاصة بيني وبينه.. هذه أمور خاصة أتكلم فيها النادي».

وتابع: «لما سافرت في شهر يونيو الكثيرون تحدثوا عن أنني لن أعود، ولكنني رجعت إلى الأهلي، وهذه الأمور الخاصة بالتعاقد لن أتكلم فيها إلا مع مجلس الإدارة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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