شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقسو على نادي مصر بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نادي مصر بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، في الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق ركلة جزاء حصل عليها الفريق إثر قيام الحارس بعرقلة وليد سليمان داخل المنطقة، وسددها عمرو السولية ببراعة في الشباك.

وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 56، من متابعة لتسديدة أطلقها أجايي، قبل أن يتمكن الأخير من تسجيل الهدف الثالث من تسديدة رائعة «لوب» مستغلا خروج الحارس من مرماه، في الدقيقة 73.

ورفع الأهلي الذي حسم لقب البطولة رصيده إلى 76 نقطة، بينما توقف رصيد نادي مصر عند 20 نقطة، في المركز قبل الأخير.