شكرا لقرائتكم خبر عن طارق التايب: الهلال ودع بطولة آسيا من الباب الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأسطورة الليبية ونجم الهلال السعودي السابق، طارق التايب، أن الزعيم خرج من الباب الكبير بعدما، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتبار الفريق منسحبًا من البطولة.

وقال التايب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الهلال لعب على الميثاق الرياضي، وخرج من البطولة من الباب الكبير، وكسب احترام الجميع».

وتم اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً للمباراة) لاغية وغير محتسبة، وذلك بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16.