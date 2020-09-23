شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن اختيار مدير فني جديد للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اختيار اللجنة المشكلة من فاروق جعفر وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وأمير مرتضى، المدير الفني الجديد للفريق الأول، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.
وقال «منصور» عبر صفحته بموقع «فيس بوك» إنه سيتم إعلان اسم المدرب الجديد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يعلن اختيار مدير فني جديد للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.