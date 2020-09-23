شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن اختيار مدير فني جديد للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اختيار اللجنة المشكلة من فاروق جعفر وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وأمير مرتضى، المدير الفني الجديد للفريق الأول، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال «منصور» عبر صفحته بموقع «فيس بوك» إنه سيتم إعلان اسم المدرب الجديد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك.