شكرا لقرائتكم خبر الآسيوي يكمل حربه ضد الهلال بإعلانه منسحبا من النسخة الحالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبر الاتحاد الآسيوي فريق الهلال منسحبا من النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا المقامة في قطر.

وقال في بيان له إن الهلال أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض مباراته الأخيرة بالمجموعة الثانية أمس أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي. وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة.

وتم اعتبار نتائج جميع مباريات الهلال لاغية وتأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16.

وكان الاتحاد الآسيوي رفض طلب الهلال تأجيل المواجهة بسبب تفشي الإصابة بفيروس كورونا بين صفوفه وعدم قدرته على إتمام قائمته الأساسية.

وقبل المباراة أعلن مدرب الهلال، رازفان لوشيسكو، التشكيلة الرسمية للمباراة من 9 لاعبين، إضافة إلى حارسين في القائمة الاحتياطية، نظرا لصعوبة إتمام العدد اللازم بعد أن فوجئ الجهاز الفني بأن نتائج الاختبارات الطبية أكدت عدم جاهزية سلمان الفرج وحمد العبدان، علما أنها أعلنت إمكانية مشاركتهما أمس الأول وتدربا مع الفريق.

Advertisements

وضمت القائمة المعلنة من لوشيسكو كلا من حارس المرمى عبدالله المعيوف، جانج هيون سو، أمير كردي، مدالله العليان، كاريلو، هتان باهبري، واللاعبين الشبان، تركي المطيري، وليد الأحمد، منصور البيشي، وضمت القائمة الاحتياطية حارسي المرمى عبدالله البيشي وأحمد الجبيع.

وقرر حكم المباراة إلغاء المباراة بسبب عدم قدرة الهلال على تأمين 13 لاعبا على الأقل قبل المباراة.

وسبق فريق شباب أهلي دبي الهلال في دخول الملعب وإجراء الإحماء إلى جانب طاقم التحكيم، فيما اكتفى الهلال بالوقوف في الممر قبل أن يخطره مراقب المباراة بإلغائها.

وجرت محادثات طويلة بين بعثة الهلال واللجنة المنظمة حول إمكانية انطلاق المباراة باللاعبين الموجودين، لكن اللجنة تمسكت بنظام البطولة وضرورة وجود 13 لاعبا على الأقل للسماح بالهلال للدخول للملعب.