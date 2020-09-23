شكرا لقرائتكم خبر مدرب التعاون: بالروح والإصرار سنجتاز الدحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف المدير الفني لفريق التعاون، الفرنسي باتريس كارتيرون مباراة فريقه مع الدحيل القطري اليوم بالجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بالنهائي وأنه لا بديل فيها عن الفوز.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أمس «حصد كامل النقاط هو طريقنا للتأهل إلى دور الـ16، لذلك يجب أن نقاتل بقوة ونظهر كل ما لدينا من أجل الفوز، فنحن ما زلنا نملك الأمل في التأهل وعلينا أن نتمسك به، وأن نخوض اللقاء بروح عالية ورغبة أكيدة في الفوز، وأنا سعيد بما لمسته من اللاعبين من إصرار على تعويض الهزائم الثلاث الماضية التي كان آخرها الهزيمة القاسية من الشارقة الإماراتي».

ومن جانب اللاعبين، فقد تحدث اللاعب سيدريك أميسي، ناقلا تحدي زملائه للظروف التي تحيط بالفريق ونسيان الهزائم المتتالية السابقة.

وقال أميسي «سنخوض تحديا صعبا علينا كسبه لأنه ليس أمامنا حل سوى الفوز إذا ما أردنا التأهل، وندرك أن المواجهة لن تكون سهلة».

وأعاد أميسي تراجع مستوى سكري القصيم إلى تضرر الفريق من فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.