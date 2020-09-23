منظمو الألعاب الآسيوية يحتفلون بالعد التنازلي

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حضر الحفل الذي أقيم أمس أكثر من 200 شخص من المسؤولين والرياضيين الصينيين، فضلا عن عدد من الشركاء والرعاة الرسميين للدورة وممثلي اللجان الأولمبية الوطنية في آسيا، وتضمن إطلاق الرسم التخطيطي للرياضات في الألعاب.
وتقام الدورة في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر 2022.
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