شكرا لقرائتكم خبر منظمو الألعاب الآسيوية يحتفلون بالعد التنازلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقررة في هانغزهو بالصين عام 2022 احتفالا على سور الصين العظيم في مقاطعة زهجيانغ، بمناسبة العد التنازلي للعامين الأخيرين قبل افتتاح الألعاب.

حضر الحفل الذي أقيم أمس أكثر من 200 شخص من المسؤولين والرياضيين الصينيين، فضلا عن عدد من الشركاء والرعاة الرسميين للدورة وممثلي اللجان الأولمبية الوطنية في آسيا، وتضمن إطلاق الرسم التخطيطي للرياضات في الألعاب.

وتقام الدورة في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر 2022.