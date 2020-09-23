النصر يطمح لتثبيت الأول بإطفاء العين

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ويطمح النصر الذي ضمن التأهل إلى دور الـ16، إلى حسم صدارة المجموعة التي يتربع على قمتها برصيد 11 نقطة يليه السد المتأهل أيضا إلى الدور المقبل برصيد 9 نقاط.
ويلعب ضمن المجموعة أيضا السد وسباهان أصفهان الإيراني.
في المقابل، يدخل العين المباراة متذيلا للمجموعة برصيد نقطتين فقط، بحثا عن ترك بصمة وتحقيق أول فوز، فمن أصل 5 مواجهات خسر 3 مرات وتعادل مرتين.
وفي المجموعة الثالثة يأمل التعاون في التأهل من الباب الضيق بعد أن كان ذلك في متناول يديه قبل اسئتناف البطولة بنظام التجمع، فبعد أن كان متصدرا للمجموعة، أصبح في المركز الأخير، إلا أنه لم يفقد الأمل في التأهل رغم أنه سيخوض مباراة صعبة للغاية أمام المتصدر، الدحيل القطري برصيد 9 نقاط.
واستقبل التعاون في مباراته الماضية أمام الشارقة 6 أهداف، إما أن تقويه وتعيده للطريق الصحيح أو تبقيه في الانحدار.
وتملك جميع فرق المجموعة، وهي التعاون والدحيل والشارقة الإماراتي (7 نقاط) وبريسبوليس الإيراني (7 نقاط) فرصا للتأهل، وهو ما يشعل المواجهتين الأخيرتين اليوم، فالكل يبحث عن الفوز فقط لضمان التأهل.
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