شكرا لقرائتكم خبر مدرب العين: سنظهر إمكانياتنا بهزيمة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد المدير الفني لفريق العين الإماراتي، البرتغالي بيدرو إيمانويل، على ضرورة تقديم فريقه مباراة قوية أمام النصر اليوم في الجولة السادسة الأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وقال إيمانويل في المؤتمر الصحفي أمس «لقد خرجنا من دائرة المنافسة، ولكننا سنلعب بقوة من أجل اسم العين وإظهار إمكانياتنا الحقيقية، وسنقاتل حتى النهاية، بل سنعمل على تحقيق الفوز رغم علمنا بقوة المنافس متصدر المجموعة، إضافة إلى أن النصر يعد أحد أفضل فرق البطولة لما يملكه من لاعبين على مستوى عال».

وشبه إيمانويل غياب الجمهور عن مباريات كرة القدم، بالحدائق التي ليس بها زهور.

وقال «الجماهير تضفي الإثارة على المباريات، وتزيد حماس اللاعبين، وعدم وجودها بدون شك له تأثير كبير على جميع الفرق».