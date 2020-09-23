مدرب العين: سنظهر إمكانياتنا بهزيمة النصر

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وقال إيمانويل في المؤتمر الصحفي أمس «لقد خرجنا من دائرة المنافسة، ولكننا سنلعب بقوة من أجل اسم العين وإظهار إمكانياتنا الحقيقية، وسنقاتل حتى النهاية، بل سنعمل على تحقيق الفوز رغم علمنا بقوة المنافس متصدر المجموعة، إضافة إلى أن النصر يعد أحد أفضل فرق البطولة لما يملكه من لاعبين على مستوى عال».
وشبه إيمانويل غياب الجمهور عن مباريات كرة القدم، بالحدائق التي ليس بها زهور.
وقال «الجماهير تضفي الإثارة على المباريات، وتزيد حماس اللاعبين، وعدم وجودها بدون شك له تأثير كبير على جميع الفرق».
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