فيتوريا يمتدح عقلية وجاهزية لاعبيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا أن يظهر العين الإماراتي كل ما لديه عندما يلتقي فريقه اليوم بختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتحدث فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، مؤكدا أن تأهل فريقه إلى دور الـ 16 لا يعني الوصول لنهائي البطولة، وإنما يعني المزيد من الجهد لمواصلة المشوار بنجاح.

وزاد «سعيد بعقلية لاعبي النصر وشعارهم المرفوع وهو البحث عن الانتصار باستمرار مهما كانت قوة المنافس، كما أنني سعيد باكتمال صفوف فريقي الذي يضم لاعبين قادرين على صناعة الفارق».

وأردف «الهدف الرئيسي كان التأهل إلى دور الـ16، وقد تحقق قبل جولتين، ومع ذلك نطمح للفوز في مباراة اليوم لحسم المركز الأول في المجموعة، وبعد مواجهة اليوم سنركز في المباريات الإقصائية التي لا تحتمل التعويض».