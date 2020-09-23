شكرا لقرائتكم خبر فيتوريا يمتدح عقلية وجاهزية لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحدث فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، مؤكدا أن تأهل فريقه إلى دور الـ 16 لا يعني الوصول لنهائي البطولة، وإنما يعني المزيد من الجهد لمواصلة المشوار بنجاح.
وزاد «سعيد بعقلية لاعبي النصر وشعارهم المرفوع وهو البحث عن الانتصار باستمرار مهما كانت قوة المنافس، كما أنني سعيد باكتمال صفوف فريقي الذي يضم لاعبين قادرين على صناعة الفارق».
وأردف «الهدف الرئيسي كان التأهل إلى دور الـ16، وقد تحقق قبل جولتين، ومع ذلك نطمح للفوز في مباراة اليوم لحسم المركز الأول في المجموعة، وبعد مواجهة اليوم سنركز في المباريات الإقصائية التي لا تحتمل التعويض».
كانت هذه تفاصيل خبر فيتوريا يمتدح عقلية وجاهزية لاعبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.