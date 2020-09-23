شكرا لقرائتكم خبر أيمن يحيى: سنؤكد تميزنا بالعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد لاعب فريق النصر أيمن يحيى سعي فريقه إلى تحقيق الفوز على العين الإماراتي اليوم في ختام مباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا. وقال أيمن في المؤتمر الصحفي أمس» صحيح أننا تأهلنا إلى دور الـ16، لكن يهمنا تأكيد الصدارة المستحقة للمجموعة وبأداء قوي ومميز». وأبان أن فريقه يضم لاعبين على مستوى عال يمكنهم أن يصنعوا الفارق في أي مباراة. وأضاف «الفريق الحالي قادر على تحقيق آمال جماهير النصر والذهاب بعيدا في البطولة، ودائما شعارنا اللعب بروح قتالية والسعي لتحقيق الانتصارات».

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