شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى لكرة الطائرة يحتفلون بكأس مصر على طريقة مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الإحتفال بالتتويج بكأس مصر على طريقة مؤمن زكريا نجم فريق القدم لدعمه فى محنة مرضه، بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0 فى النهائى على صالة نادى صيد أكتوبر .

تأهل الاحمر بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك قى نصف النهائى 3 /0، بينما فاز طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى 3 /0 فى نفس الدور.

وشهدت مسابقة الدورى الممتاز حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرًا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى والتى كانت بمثابة تحصيل حاصل، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى..وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .

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وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، كما حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، يوم 21 أكتوبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتغيير بعض بنود اللائحة ومناقشتها مع الأندية، وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضى والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.