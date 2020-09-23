شكرا لقرائتكم فايلر: لن أتحدث عن عقدي مع الأهلي للإعلام.. ومن حقي طلب إجازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضج السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن فريقه بدأ مباراته ضد نادي مصر بضغط على نادي مصر وتسيدنا المباراة وأدينا بشكل جيد وكسبنا المباراة.

قال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: أركز تماما في كل مباراة أخوضها مع الأهلي ومن حقي طلب أجازة لرؤية عائلتي في ظل أزمة كورونا وهنا شائعات تطلق حول أمور كثيرة ولا أركز فيها.

تابع: كان لدينا أزمة في مركز الجناح في الفترة الأخيرة لذا دفعت بأحمد فتحي في هذا المركز ولكن ليس معنى ذلك أن يشارك في هذا المركز باستمرار.

أشار: من الصعب تقييم حسين الشحات بعد اصابة طويلة ولكن سعيد بعودته والاهم هي مشاركته في المباراة من أجل تجهيزه.

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واصل: لن أتحدث في موضوع عقدي مع الأهلي هي أمور داخلية ولا أحب الحديث عنها في الإعلام.

شدد: لا يوجد مدرب يرغب في التنازل عن لقب من الألقاب التي ينافس عليها وطبيعي سنلعب على حقيق البطولات وحققنا لقب منهم هو الدوري ويتبقى الكأس ودوري الأبطال.

أضاف: البعض توقع أني لن أعود بعد سفري في شهر يونيو الماضي ولكنني عدت في النهاية.