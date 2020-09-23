شكرا لقرائتكم كشرى يتسلح بـ 22 لاعباً فى قائمة أسوان لمواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد عبد المنعم كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن قائمة أبناء الجنوب التى تستعد لمواجهة الجونة غداً الخميس، على ستاد خالد بشارة الملعب الرسمى لفريق الجونة، فى اللقاء الذى يقام ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح أبناء كشرى إلى تحقيق الفوز الرابع على التوالى بعد الفوز بالجولة الماضية على الزمالك بهدف نظيف فى أول انتصار تاريخى لأبناء الجنوب على الفريق الأبيض.

وجاءت قائمة أسوان كالتال: مسعد عوض، طلعت الجبلاوى، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، محمد خليفة، محمد همام، محمد رزق، أحمد عامر، محمد مرسى، أحمد صغيرى، سولمون منساه، عبد العزيز إمام، مصطفى دويدار، إبراهيم جلال، فادى فريد، مصطفى البدرى، أوميد أوكرى، كريم الطيب، يوسف العوامى.

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من ناحية أخرى، أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى التدريب الأخير له بالغردقة وقاد أحمد كمال مدرب حراس المرمى تدريبات حراس الفريق وأكد أحمد كشرى بأن مباراة الجونة تمثل بداية مرحلة جديدة نحو السعى لبقاء أسوان بالممتاز وتضم ثلاث مواجهات مهمة وحاسمة أمام الجونة والمصرى ووادى دجلة والخروج منها بأكبر حصيلة من النقاط هو الهدف للفريق والإدارة فى ظل إستقرار أوضاع اللاعبين وإرتفاع الروح المعنوية بعد الإنتصارات المتتالية ودعم ومساندة إدارة نادى أسوان بتوفير كافة الأجواء المثالية للاعبين والجهاز لتحقيق آمال جماهير أسوان بالبقاء المستحق بالدورى الممتاز.

أسوان يمتلك 34 نقطة وضعته فى المركز التاسع بجدول مسابقة الدورى العام بعد 28 جولة حتى الآن، ويحتاج ممثل الصعيد إلى 11 نقطة فقط ليحقق حلم البقاء بجدول مسابقة الدورى العام، من أصل 6 مباريات متبقية بالدورى، وفى حال فوز وادى دجلة أقرب الفرق إلى أسوان فى جميع مبارياته المقبلة سيحصد 48 نقطة، ويصب فارق الأهداف حينئذ فى مصلحة أسوان.