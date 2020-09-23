شكرا لقرائتكم زيدان: تصدي الشناوي نقطة تحول في مباراة نادي مصر.. وكهربا صنع الفارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق أنه عندما يكون الحارس قوي ولديه شخصية يمنع الثقة لزملائه داخل الملعب ، وهو ما حدث بين محمد الشناوي ولاعبي الأهلي، مشيرا إلى أن ركلة الجزاء التي تصدى لها كانت ستغير مجريات المباراة تمنح ثقة للاعبي نادي مصر.

قال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: ركلة الجزاء المهدرة منحت ثقة للأهلي بعدما طمع لاعبي نادي مصر في فتح المساحات.

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أردف: "كهربا صنع فارق كبير مع الأهلي وهو يحتاج المساحات للتحرك بسهولة داخل الملعب، وكذلك أجايي بعد نزوله.

أوضح: مصطفى سلطان لاعب نادي مصر حاول السقوط بعد اهدار ركلة الجزاء بعدما توقع اندفاع الشناوي وعرقلته ولكن من ذكاء الشناوي توقفه ليكشف تمثيل سلطان.