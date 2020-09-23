شكرا لقرائتكم الأهلى يعود لسكة الانتصارات بثلاثية في نادي مصر.. والشناوى يواصل التوهج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الأهلى الفوز على نظيره فريق مصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدورى الممتاز، التى حسمها الأهلى رسمياً مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 فى تاريخه.

سجل ثلاثية الأهلى عمرو السولية وكهربا وأجاى وشهدت المباراة تألق محمد الشناوى حارس الأهلى الذى تصدى لركلة جزاء أحتسبها محمود بسيونى حكم المباراة لفريق مصر كما تألق الشناوى وأنقذ فريقه من عدة فرص مُحققة ليواصل التألق خلال الموسم الحالى بجدارة.

وقدم فريق مصر عرض جيد لمدة 60 دقيقة وأهدر أكثر من فرصة ويُحسب له "كفاحه" طوال المباراة لكن "خبرة" الأهلى ولاعبيه حسمت الفوز للأهلى ليرفع الأخير رصيده إلى 76 نقطة ويتربع على القمة فيما تجمّد رصيد فريق مصر عند 20 ويبقى فى المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل نكون من : محمد الشناوي، محمد هانى،رامى ربيعة،ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أليو ديانج،عمرو السولية، أحمد فتحى،وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن.

فيما جاء تشكيل نادى مصر على النحو التالى : عصام ثروت، علاء عطا، محمود شبانة، أحمد أوكا، مصطفى كالوشا، إسلام صلاح، أحمد يوسف، هشام عبد الحميد، محمد جمال، مصطفى سلطان وكليف نياكيا.

بداية حماسية واضحة من جانب الأهلى الذى ضغط مُبكراً، بحثاً عن هدف أول محاولاً استغلال سرعات لاعبيه فى الخط الهجومى أمثال كهربا ووليد سليمان

الدقيقة السادسة تشهد ضربة جزاء للأهلى بعدما قام عصام ثروت حارس نادى مصر بعرقلة وليد سليمان ليحتسب الحكم محمود بسيونى ضربة جزاء سجل منها عمرو السولية هدف الأهلى الأول فى الدقيقة السابعة.

لم يهدأ الأهلى بعد هدف السولية وواصل الضغط وتعرض أحمد فتحى لعرقلة تلقى على أثرها العلاج داخل أرض الملعب ثم يستكمل المشاركة فى المباراة، فيما أعتمد فريق مصر على الهجمة المرتدة.

بمرور الوقت تجرأ لاعبو فريق نادى مصر وراوغ مصطفى سلطان محمد هانى لاعب الأهلى وسدد كرة خطرة لكن محمد الشناوى تألق وأنقذ الكرة لينقذ فرصة هدف مُحقق.

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حاول أحمد فتحى قيادة هجمة خطرة من الجبهة اليمنى لكنه تعرض للعرقلة ليحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة سددها وليد سليمان سهلة فى يد فريق نادى مصر.

وأهدر مروان محسن فرصة تسجيل هدف ثان للأهلى فى الدقيقة 29 بعدما تلقى تمريرة رائعة من أحمد فتحى لكن مروان سددها بغرابة بعيداً عن الشباك رغم أنه كان مُنفرداً بحارس نادى مصر عصام ثروت.

اول نادى مصر العودة والتسجيل فى شباك الأهلى بعدما تخلّى عن حذره الدفاعى قليلاً وسدد كليف نياكيا كرة خطرة تعامل معها الشناوى بشكل جيد وأنقذها وسط تراخى دفاع الاهلي.

واصل فريق مصر تفوقه واستحواذه على مجريات المباراة وأهدر أكثر من فرصة ونال أحمد فتحى بطاقة صفراء للخشونة وينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف نادى مصر.

الشوط الثاني



بدأ الشوط الثانى بنفس نهاية الأول من حيث الضغط الواضح لفريق مصر الذى واصل السيطرة على مجريات المباراة وسط حالة من التراخى والتراجع للاعبى الأهلى وبدأ الأهلى هذا الشوط بنول أجاى بدلاً من أحمد فتحى وأحتسب الحكم محمود بسونى ضربة جزاء بعدما لمست الكرة "يد" عمرو السولية فى منقطة جزاء الأهلى ولجأ الحكم لتقنية الفار والتى أكدت صحة ضربة الجزاء التى سددها مصطفى سلطان لكن محمد الشناوى تألق كالعادة وتصدى للكرة.

بعدها سجل كهربا الهدف الثانى للأهلى بعدما تعامل بشكل جيد مع كرة أجاى وحوّلها فى شباك فريق مصر

وأجرى فايلر تغييرين للأهلى بنزول أحمد الشيخ ومحمد فخرى بدلاً من روان محسن ووليد سليمان، وسجل الأهلى هدف ثالث رائع عن طريق جونيور أجاى بعدما لاحظ خروج عصام ثروت حارس فريق مصر من مرماه لمنع هجمة كهربا لكن أجاى لعب الكرة "لوب" بشكل رائع داخل الشباك فى الدقيقة 73 بعدها تصدى الشناوى لكرة خطرة من فريق مصر.

وشارك آليو بادجى بدلاً من كهربا فى الدقيقة 77،وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة نشاط ملحوظ من الفريقين وواصل محمد الشناوى تألقه وأنقذ مرماه من عدة فرص، وشارك حسنى الشحات لأول مرة منذ فترة طويلة بسبب جراحة "الفتاق" فى الدقيقة 87 بدلاً من آليو ديانج .

وحاول الأهلى تسجيل هدف رابع وأهدر أكثر من فرصة عن طريق حسين الشحات كما ضغط فريق مصر لكن اللقاء ينتهى بفوز الاحمر بثلاثية نظيفة.