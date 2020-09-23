شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: كهربا كان لديه سرعة بديهية في كرة الهدف الثاني.. والشناوي أسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى طه اسماعيل نجم الأهلي السابق أن هناك مكاسب كثيرة في الشوط الثاني من مباراة الأهلي ونادي مصر من التعاون بين اللاعبين خاصة في كرة الهدف الثاني بعدما بدأن من وليد سليمان ثم كهربا وأجايي وعادت إلى كهربا في النهاية

قال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: كهربا كان لديه سرعة بديهية ورد فعل سريع في التعامل مع تسديدة جونيور أجايي وتوقع الكرة وسددها مباشرة في مرمى نادي مصر.

أوضح: الأهلي استغل المساحات بشكل جيد في الشوط الثاني من مباراة نادي مصر وبدأ في الاطمئنان على جونيور أجايي ومحمود وحيد وكهربا.

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شدد: من مكاسب الأهلي في مباراة نادي مصر تألق أجايي ومشاركة محمد فخري الصاعد لأول مرة.

أشار: تصدي محمد الشناوي لركلة الجزاء كان نقطة فارقة في مباراة فريقه مع نادي مصر وهو أسد واقف في المرمى.