شكرا لقرائتكم متعب: طريقة 4/2/3/1 هي الأنسب للأهلي.. والأحمر لم يستغل الهدف المبكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد عماد متعب نجم الأهلي السابق أن وجود الشناوي يطمئن المباراة بشكل كبير وهو نجم المباراة وهذا خطر لأنه يثبت وجود مساحات بين خطوط الأهلي وأتمنى له التوفيق دائما لأنه الأفضل. قال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: كرة تصويبة مصطفى سلطان التي أنقذها الشناوي صعبة للغاية، ولكن الشناوي كان متوقع للكرة وأبعدها إلى ركنية. Advertisements أردف: الأهلي لعب بطريقة 4/3/3 في الشوط الأول وبسب ذلك كانت همزة الوصل مفقودة وظهرت مساحات كبيرة بين خطوط الأهلي. استطرد: 4/2/3/1 هي الطريقة الأمثل للأهلي والأكثر مرونة في المباريات وكنت أتمنى أن يستغل الأهلي الهدف المبكر ويضغط على لاعبي نادي مصر.

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