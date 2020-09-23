شكرا لقرائتكم التلفزيون يقرر إيقاف محمد نصر بسبب مباراة الزمالك وطنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن التلفزيون المصري قرر إيقاف المخرج محمد نصر 10 أيام بسبب أخطاؤه في مباراة الزمالك وطنطا التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أكد الغندور إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودى رحل عن الزمالك بأسلوب رخيص مؤكدا أن المال هو كان الشغل الشاغل للمدرب لافتا إلى إدارة النادى الأبيض لم تقصر مع المدرب الفرنسي.

أضاف الغندور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك :"كارتيرون رحل بأسلوب رخيص ولكنه لم يهرب وذلك من أجل المال وأثر ذلك على سمعته والإعلام يكيل بمكيالين ويري أن كارتيون هرب وفايلر سيرحل بصورة طبيعية على الرغم من أن المدربين موقفهما واحد من مجالس إدارتهم على فضلا عن أن فايلر عقده لم يتناول شرط جزائي".

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تابع الغندور:" ليس دوري التقليل من لاعبي الزمالك أو مجلس الإدارة وقد أري مشاكل أحاول أن أخفيها وهذا يحدث في أي قناة خاصة في العالم وليس قناة الزمالك فقط ولا تطالبونى أن أكون محايد في قناة نادى مثلما تفعل قناة الأهلى وتدافع عن ناديها وتخفى المشاكل".

وواصل نجم الزمالك الأسبق:" نادى الزمالك لم يقصر مع كارتيرون كنا نعطيه مرتبه وهو قاعد في البيت وحددنا شرط جزائى في عقده وغيرنا لم يفعل ذلك وسنعلن عن المدرب الجديد للزمالك عن طريق الفيديو وكل زملكاوي سيعلم المدرب اليوم".