شكرا لقرائتكم أحمد صلاح لاعب طائرة الأهلى: لسه قادر على العطاء ولن يستطيع أحد إيقافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد صلاح نجم فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلى انه رد على اتهامه بالعجوز فى الملعب بعد النجاح فى حصد الثلاثية هذا الموسم و أخرها كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش 0/ 3 فى النهائى.

و قال صلاح إن اللاعب طالما قادر على العطاء فى الملعب لن يستطيع أحد إيقافه، موجهًا التهنئة للجهاز الفنى بقيادة محمد مصيلحى و اللاعبين على جهد هذا الموسم فى ظروف صعبة خاصة فى ظل فيروس كورونا .

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توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2019 / 2020 بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0 فى النهائى بنتيجة على صالة الصيد أكتوبر ، حيث تأهل الاحمر بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك قى نصف النهائى 3 /0 ، بينما فاز طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى 3 /0 فى نفس الدور.

وشهدت مسابقة الدورى الممتاز حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرًا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى والتى كانت بمثابة تحصيل حاصل، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى..وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل ، كما حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، يوم 21 أكتوبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتغيير بعض بنود اللائحة ومناقشتها مع الأندية، وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضى والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.