شكرا لقرائتكم باتشيكو يصل القاهرة السبت للاتفاق على تدريب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك الي القاهرة السبت المقبل لاتمام تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب الفريق رسميا عقب الاتفاق علي تولي المهمة لمدة موسم ، وكشفت مصادر ان البرتغالي جايمي باتشيكو وقع علي عقود توليه تدريب الفريق منذ قليل، خلفا للفرنسي كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي والذي فسخ تعاقده مع الزمالك منذ أيام.

وكان باتشيكو هو متصدر المشهد منذ البداية الا ان طلباته المالية كانت سببا في تعطل المفاوضات، وعقب فشل الزمالك في التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد خلال الفترة الماضية ، اضطر مسئولي الزمالك للموافقة علي الطبات المالية المرتفعة للمدير الفني ليصبح علي بعد خطوات بسيطة من العودة للزمالك.

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و أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللجنة المشكلة من فاروق جعفر واسماعيل يوسف وأحمد مرتضي وأمير مرتضي ، استقرت على أسم المدير الفني الجديد لنادي الزمالك على أن يتم الإعلان عن أسمه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء.

من ناحية أخرى حصل فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على الميدالية البرونزية فى مسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2019 / 2020 بالفوز على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/1 فى لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع ، حيث خسر الزمالك أمام الأهلى بنتيجة 3 /0 فى نصف النهائى بينما خسر الفريق السكندرى من طلائع الجيش بنفس النتيجة .

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل ، كما حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، يوم 21 أكتوبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتغيير بعض بنود اللائحة ومناقشتها مع الأندية، وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضى والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.