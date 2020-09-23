شكرا لقرائتكم باتشيكو مديرا فنيا للزمالك خلفا لكارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن تعيين باتشيكو مدير فنيا للزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى فسخ عقده مؤخرا مع الفريق الأبيض.

وأكدت مصادر ان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك ، وقع علي عقود توليه تدريب الفريق منذ قليل، خلفا للفرنسي كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي والذي فسخ تعاقده مع الزمالك منذ أيام.

وكان باتشيكو هو متصدر المشهد منذ البداية الا ان طلباته المالية كانت سببا في تعطل المفاوضات، وعقب فشل الزمالك في التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد خلال الفترة الماضية ، اضطر مسئولي الزمالك للموافقة علي الطبات المالية المرتفعة للمدير الفني ليصبح علي بعد خطوات بسيطة من العودة للزمالك.

وتصاعدت في الساعات الماضية أسهم البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الأسبق للزمالك، فى المنافسة مع الأرجنتينى جابريل كالديرون، المدير الفنى الأسبق للهلال السعودى، على قيادة الزمالك خلال المرحلة المقبلة، على أن تحسم إدارة قلعة ميت عقبة هذا الملف خلال الساعات المقبلة مع إعلان هوية المدير الفنى الجديد للفريق، خاصة فى ظل رغبة إدارة النادى فى تواجده خلال لقاء الجونة المقبل، المقرر له الأحد المقبل فى الجولة الـ30 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولى.

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ومن المقرر أن يحدد موعد وصول المدير الفنى الجديد للزمالك وتواجده فى القيادة الفنية خلال لقاء الجونة أو تواجده فى المقصورة لمتابعة المباراة من ملعب اللقاء ثم قيادة الفريق، حيث تسعى الإدارة البيضاء بكل الطرق من أجل وصول المدير الفنى الجديد خلال الفترة الحالية بوقت كافى قبل لقاء الجونة، من أجل العمل نحو تحضير الفريق لمباراتى الرجاء المغربى، المقرر لهما يومى 18 و24 من شهر أكتوبر المقبل، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

فيما أكد أحمد مرتضى منصور، عضو اللجنة المكلفة باختيار المدرب الأجنبى الذى سيخلف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى بعد رحيله عن تدريب الزمالك، أن اليونانى جونياس مدرب وادى دجلة خارج اهتمامات القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن الفوز بالبطولات شرط التعاقد مع مدرب الزمالك الجديد، قائلا، "تلقينا مليون سيرة ذاتية للمدربين ولكننا خفضنا الأعداد لخمسة مدربين، نجرى مقابلات معهم من خلال برنامج "زوم" ووصلنا لمناقشة التفاصيل المادية".