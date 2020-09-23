شكرا لقرائتكم دي بروين وليفاندوفسكي ونوير يتنافسون على جائزة لاعب العام في أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الأربعاء عن اختيار كيفن دي بروين وروبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير ضمن قائمة قصيرة للمرشحين لجائزة لاعب العام في أوروبا.

وقاد ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفا، كما أحرز المهاجم البولندي 55 هدفا في 47 مباراة بجميع المسابقات وتوج بالثلاثية مع بايرن.

Advertisements

كما ساهم نوير في انجاز بايرن وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات بدوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم، وعادل دي بروين لاعب وسط سيتي رقما قياسيا بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.

ورشح هانزي فليك مدرب بايرنالمتوج بالثلاثية ويورغن كلوب مدرب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي ويوليان ناغلزمان مدرب لايبزيغ الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لجائزة أفضل مدرب.

وستقدم الجوائز خلال سحب قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال لموسم 2020-2021 في الأول من أكتوبر المقبل.