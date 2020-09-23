شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يذبح عجلاً لفك النحس قبل مواجهة سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، على المشاركة فى ذبح عجل بقرى، وتوزيع لحومه على الفقراء والمساكين، لفك حالة النحس وسوء التوفيق التى تلازم الفريق، وذلك قبل مواجهة سموحة المقرر لها فى الثالثة والنصف مساء غدًا الخميس فى إطار مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدورى العام والتى ستقام باستاد بتروسبورت، وقام اللاعبون بإحضار العجل، اليوم، الأربعاء، وتم ذبحه قبل التدريب الجماعى الأخير.



ذبح عجل فى وادى دجلة

كما حرص مجلس إدارة نادى وادى دجلة بالكامل برئاسة ماجد سامى، على عقد جلسة لدعم وتحفيز اللاعبين قبل مواجهة سموحة، وحضر المجلس التدريبات وعقدو جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى، تحدثوا خلالها عن أهمية المرحلة المقبلة، العمل على عدم التفريط فى إى نقطة حتى لا يتعرض الغزلان للهبوط لدورى القسم الثانى.



ذبح عجل فى وادى دجلة

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وشدد ماجد سامى على اللاعبين، بضرورة عدم فقد الثقة بأنفسهم، مؤكدًا أن تراجع النتائج فى المباريات الأخيرة جاء بسبب سوء التوفيق، وعليهم بذل أقصى جهدهم لتحقيق الفوز على سموحة حتى يستعيدون الثقة من جديد، وتصبح تلك المباراة بوابة إنطلاقة مميزة للغزلان.

وضمت قائمة سموحة لمواجهة وادى دجلة كلاً من.. الهانى سليمان وعمر صلاح وأحمد الشيخ فى حراسة المرمى و محمد كوفى و رجب نبيل ومحمود عزت وأحمد جمال و محمد الترهونى ومحمد عبدالمنعم و أحمد فتوح وشريف رضا فى خط الدفاع ومحمود حليمو ومحمد نادى وأحمد حمص وشريف رضا وكريم يحيى وإسلام جمال وناصر ماهر فى وسط الملعب وفى الهجوم حسام حسن وديريك نسينامبي وصلاح محسن وأحمد حسن مكى.

من ناحية أخرى، أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى بمعسكر الفريق ببرج العرب، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، وذلك قبل مواجهة وادى دجلة المقرر لها الثالثة والنصف مساء غد على ملعب بتروسبورت بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، والتى يبحث فيها الموج الأزرق عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية والإقتراب الدخول للمربع الذهبى.