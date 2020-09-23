شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين عن أنباء رحيل فايلر: أول مرة نشوف مدرب أجنبى يمشى فى وقت زى ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق، إن فايلر مدرب القلعة الحمراء كان يشعر بالاستقرار الكبير في مصر، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الأمر يتعلق بعائلته وبعض الأمور الشخصية، وأنه لن يعلن من نفسه عن الرحيل من الأهلي، ومن المقرر أن يخطر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي برحيله قبل أن يتم إعلان رحيله رسميا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر الذي يذاع على قناة mbc مصر: "الفريق هيتأثر نفسيا خصوصا أن الأهلي هيلعب قريب جدا مع الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبكرة إن شاء الله هنشوف ديربي المغرب بين الوداد المغربي والرجاء، وهما الفرقتين اللي هيلاعبوا الأهلي والزمالك، وأكيد هنحاول نستفيد بمعلومات فنية عن طريقة لعب الفرقتين في الماتش ده".

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