شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ تعليقاً على رحيل فايلر :" مليش دعوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على مسألة رحيل السويسري رينيه فايلر عن تدريب الفريق، وقال مدير الكرة بالأهلي في تصريحات إذاعية :"رحيل فايلر من عدمه أمر لا يخصني ولا يدخل ضمن حيز اختصاصاتي كمدير كرة، فهذا الأمر بيد مجلس إدارة النادي ولا يجب أن أتدخل فيه من قريب أو بعيد"

وفاز فريق الاهلي على نظيره فريق مصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء،بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه، سجل ثلاثية الاهلي عمرو السولية وكهربا وأجاي وشهدت المباراة تألق محمد الشناوي حارس الاهلي الذى تصدى لركلة جزاء أحتسبها محمود بسيوني حكم المباراة لفريق مصر كما تألق الشناوي وأنقذ فريقه من عدة فرص مُحققة ليواصل التألق خلال الموسم الحالي بجدارة.

وقدم فريق مصر عرض جيد لمدة 60 دقيقة وأهدر أكثر من فرصة ويُحسب له "كفاحه" طوال المباراة لكن "خبرة" الاهلي ولاعبيه حسمت الفوز للأهلي ليرفع الأخير رصيده إلى 76 نقطة ويتربع على القمة فيما تجمّد رصيد فريق مصر عند 20 ويبقي في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

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ولعب الاهلي المباراة بتشكيل نكون من : محمد الشناوي، محمد هاني ،رامي ربيعة ،ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أليو ديانج ،عمرو السولية ، أحمد فتحي ،وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن.

فيما جاء تشكيل نادي مصر على النحو التالي : عصام ثروت، علاء عطا ، محمود شبانة ، أحمد أوكا، مصطفى كالوشا، إسلام صلاح ،أحمد يوسف ،هشام عبد الحميد ،محمد جمال، مصطفى سلطان وكليف نياكيا.