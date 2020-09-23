شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يظهر مع الأهلى بعد غياب 195 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، مع فريقه في فريق نادي مصر الذي أُقيم مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 29 من منافسات الدورى ، ودخل الشحات بديلاً لأليو ديانج في الدقيقة 86 من عمر مباراة نادي مصر، وغاب الشحات عن القلعة الحمراء في المباريات خلال الفترة الماضية، بسبب إجراؤه عملية جراحية.

ويعود أخر ظهور للشحات مع الأهلي في مباراة سموحة في الجولة 18 من بطولة الدوري، بتاريخ 11 مارس الماضي، أي منذ 195 يوماً.

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وفاز فريق الاهلي على نظيره فريق مصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء،بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه، سجل ثلاثية الاهلي عمرو السولية وكهربا وأجاي وشهدت المباراة تألق محمد الشناوي حارس الاهلي الذى تصدى لركلة جزاء أحتسبها محمود بسيوني حكم المباراة لفريق مصر كما تألق الشناوي وأنقذ فريقه من عدة فرص مُحققة ليواصل التألق خلال الموسم الحالي بجدارة.