شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..الزمالك يعلن المدرب الأجنبى فى الحادية عشر والنصف مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللجنة المشكلة من فاروق جعفر واسماعيل يوسف وأحمد مرتضي وأمير مرتضي ، استقرت على أسم المدير الفني الجديد لنادي الزمالك على أن يتم الإعلان عن أسمه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء.

أصبح البرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك علي بعد خطوات من العودة مرة أخرى لقيادة الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق بعدما انهت اللجنة المكلفة باختبار المدير الفني اتفاقها مع المدرب البرتغالي، والموافقة علي شروطه المالية والتي كانت سببا في تعطل المفاوضات منذ فترة. وكان باتشيكو هو متصدر المشهد منذ البداية الا ان طلباته المالية كانت سببا في تعطل المفاوضات، وعقب فشل الزمالك في التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد خلال الفترة الماضية ، اضطر مسئولي الزمالك للموافقة علي الطبات المالية المرتفعة للمدير الفني ليصبح علي بعد خطوات بسيطة من العودة للزمالك. وتصاعدت في الساعات الماضية أسهم البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الأسبق للزمالك، فى المنافسة مع الأرجنتينى جابريل كالديرون، المدير الفنى الأسبق للهلال السعودى، على قيادة الزمالك خلال المرحلة المقبلة، على أن تحسم إدارة قلعة ميت عقبة هذا الملف خلال الساعات المقبلة مع إعلان هوية المدير الفنى الجديد للفريق، خاصة فى ظل رغبة إدارة النادى فى تواجده خلال لقاء الجونة المقبل، المقرر له الأحد المقبل فى الجولة الـ30 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولى.