شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يصافح فريقي الجيش والزمالك للكرة الطائرة فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي على مصافحة فريقي طلائع الجيش والزمالك لرجال الكرة الطائرة، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في بطولة كأس مصر، وذلك على هامش مراسم تتويج الأهلي باللقب مساء اليوم، بعد الفوز على الطلائع في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، وأشاد الكابتن الخطيب بالسلوك الانضباطي والمستوى الفني الذي قدمته جميع الفريق خلال مشوار البطولة، والروح الرياضية التي سادت المباراة النهائية.

وأكد رئيس الأهلي ضرورة نشر الروح الرياضية بين اللاعبين والأجهزة الفنية لكل الفرق المتنافسة، وتقديم الوجه المشرق للرياضة، مع نبذ التعصب وترسيخ الروح الرياضية.

وكان الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالأهلي قد تُوج بلقب كأس مصر، ليجمع الفريق بين ثلاثية الدوري والكأس والبطولة العربية هذا الموسم.

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