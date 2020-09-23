شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يصافح فريقي الجيش والزمالك للكرة الطائرة فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي على مصافحة فريقي طلائع الجيش والزمالك لرجال الكرة الطائرة، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في بطولة كأس مصر، وذلك على هامش مراسم تتويج الأهلي باللقب مساء اليوم، بعد الفوز على الطلائع في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، وأشاد الكابتن الخطيب بالسلوك الانضباطي والمستوى الفني الذي قدمته جميع الفريق خلال مشوار البطولة، والروح الرياضية التي سادت المباراة النهائية.
وأكد رئيس الأهلي ضرورة نشر الروح الرياضية بين اللاعبين والأجهزة الفنية لكل الفرق المتنافسة، وتقديم الوجه المشرق للرياضة، مع نبذ التعصب وترسيخ الروح الرياضية.
وكان الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالأهلي قد تُوج بلقب كأس مصر، ليجمع الفريق بين ثلاثية الدوري والكأس والبطولة العربية هذا الموسم.
تأهل الاحمر بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك قى نصف النهائى 3 /0 ، بينما فاز طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى 3 /0 فى نفس الدور.
وشهدت مسابقة الدورى الممتاز حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرًا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى والتى كانت بمثابة تحصيل حاصل، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى..وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .
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