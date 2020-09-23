شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 23/9/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الاربعاء 23/9/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء أبرزها ، الزمالك يتفق مع كالديرون لتدريب الفريق والإعلان الرسمى خلال ساعات، طارق يحيى يعلن استعداده لقيادة الزمالك أمام الرجاء المغربى: خبراتى كبيرة ، الزمالك يحصد برونزية كأس مصر لرجال الطائرة Advertisements الزمالك يتفق مع كالديرون لتدريب الفريق والإعلان الرسمى خلال ساعات أنهى مسئولو نادي الزمالك الاتفاق مع الأرجنتينى كالديرون لتولى تدريب الفريق الكروى خلال المرحلة المقبلة، خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون.

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