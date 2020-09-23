"خبرة" الأهلي تغتال "كفاح" فريق مصر بثلاثية في ليلة تألق الشناوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الاهلي على نظيره فريق مصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء،بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه، سجل ثلاثية الاهلي عمرو السولية وكهربا وأجاي وشهدت المباراة تألق محمد الشناوي حارس الاهلي الذى تصدى لركلة جزاء أحتسبها محمود بسيوني حكم المباراة لفريق مصر كما تألق الشناوي وأنقذ فريقه من عدة فرص مُحققة ليواصل التألق خلال الموسم الحالي بجدارة.

وقدم فريق مصر عرض جيد لمدة 60 دقيقة وأهدر أكثر من فرصة ويُحسب له "كفاحه" طوال المباراة لكن "خبرة" الاهلي ولاعبيه حسمت الفوز للأهلي ليرفع الأخير رصيده إلى 76 نقطة ويتربع على القمة فيما تجمّد رصيد فريق مصر عند 20 ويبقي في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل نكون من : محمد الشناوي، محمد هاني ،رامي ربيعة ،ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أليو ديانج ،عمرو السولية ، أحمد فتحي ،وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن.

فيما جاء تشكيل نادي مصر على النحو التالي : عصام ثروت، علاء عطا ، محمود شبانة ، أحمد أوكا، مصطفى كالوشا، إسلام صلاح ،أحمد يوسف ،هشام عبد الحميد ،محمد جمال، مصطفى سلطان وكليف نياكيا.

الشوط الأول

بداية حماسية واضحة من جانب الاهلي الذى ضغط مُبكراً بحثاً عن هدف أول محاولاً إستغلال سرعات لاعبيه في الخط الهجومي أمثال كهربا ووليد سليمان

الدقيقة السادسة تشهد ضربة جزاء للأهلي بعدما قام عصام ثروت حارس نادي مصر بعرقلة وليد سليمان ليحتسب الحكم محمود بسيوني ضربة جزاء سجل منها عمرو السولية هدف الأهلي الأول في الدقيقة السابعة.

لم يهدأ الاهلي بعد هدف السولية وواصل الضغط وتعرض أحمد فتحي لعرقلة تلقي على أثرها العلاج داخل أرض الملعب ثم يستكمل المشاركة في المباراة ،فيما أعتمد فريق مصر على الهجمة المرتدة.

بمرور الوقت تجرأ لاعبو فريق نادي مصر وراوغ مصطفى سلطان محمد هاني لاعب الاهلي وسدد كرة خطرة لكن محمد الشناوي تألق وأنقذ الكرة لينقذ فرصة هدف مُحقق.

حاول أحمد فتحي قيادة هجمة خطرة من الجبهة اليمنى لكنه تعرض للعرقلة ليحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة سددها وليد سليمان سهلة في يد فريق نادي مصر.

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وأهدر مروان محسن فرصة تسجيل هدف ثان للأهلي في الدقيقة 29 بعدما تلقى تمريرة رائعة من أحمد فتحي لكن مروان سددها بغرابة بعيداً عن الشباك رغم أنه كان مُنفرداً بحارس نادي مصر عصام ثروت.

حاول نادي مصرالعودة والتسجيل في شباك الاهلي بعدما تخلّي عن حذره الدفاعئ قليلاً وسدد كليف نياكيا كرة خطرة تعامل معها الشناوي بشكل جيد وأنقذها وسط تراخي دفاع الاهلي.

واصل فريق مصر تفوقه وأستحواذه على مجريات المباراة وأهدر أكثر من فرصة ونال أحمد فتحي بطاقة صفراء للخشونة وينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف نادي مصر.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنفس نهاية الأول من حيث الضغط الواضح لفريق مصر الذى واضل السيطرة على مجدريات المباراة وسط حالة من التراخي والتراجع للاعبي الاهلي وبدأ الاهلي هذا الشوط بنول أجاي بدلاً من أحمد فتحي وأحتسب الحكم محمود بسوني ضربة جزاء بعدما لمست الكرة "يد" عمرو السوليى في منقطة جزاء الاهلي ولجأ الحكم لتقنية الفار والتى أكدت صحة ضربة الجزاء التى سددها مصطفى سلطكان لكن محمد الشناوي تألق كالعادة وتصجى للكرة.

بعدها سجل كهربا الهدف الثاني للأهلي بعدما تعامل بشكل جحيد مع كرة أجاي وحوّلها في شباك فريق مصر

وأجرى فايلر تغييرين للأهلي بنزول أحمد الشيخ ومحمد فخري بدلاً من روان محسن ووليد سليمان ، وسجل الاهلي هدف ثالث رائع عن طريق جونيور أجاي بعدما لاحظ خروج عصام ثروت حارس فريق مصر من مرماه لمنع هجمة كهربا لكن أجاي لعب الكرة "لوب" بشكل رائع داخل الشباك في الدقيقة 73 بعدها تصدى الشناوي لكرة خطرة من فريق مصر.

وشارك آليو بادجي بدلاً من كهربا في الدقيقة 77 ،وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة نشاط ملحوظ من الفريقين وواصل محمد الشناوي تألقه وأنقذ مرماه من عدة فرص ، وشارك حسني الشحات لأول مرة منذ فترة طويلة بسبب جراحة "الفتاق" في الدقيقة 87 بدلاً من آليو ديانج .

وحاول الاهلي تسجيل هدف رابع وأهدر أكثر من فرصة عن طريق حسين الشحات كما ضغط فريق مصر لكن اللقاء ينتهي بفوز الاحمر بثلاثية نظيفة.