وزير الرياضة ينعى البطل عمرو عبد المنعم وزملاؤه من شهداء الواجب الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ببالغ الأسى والحزن الشهيد البطل عمرو عبد المنعم أحد أبطال الرياضة المصرية في كمال الأجسام والذي استشهد اليوم على إثر تصدية لمحاولة هروب أربعة مساجين من سجن طره، واكد وزير الشباب أنه ينعى البطل عمرو عبد المنعم وزملائه من أبناء الشرطة المدنية المصرية الباسلة والذين استهدوا أثناء أدائهم لواجبهم الوطنى . داعياً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان Advertisements من ناحية أخرى التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان الوزارة، ممثلى فريق المعجزات لكرة القدم للمبتورين من ذوى القدرات والهمم؛ لبحث متطلباتهم ورغباتهم بشأن إقامة منافسات محلية فى كرة القدم والمشاركة فى البطولات القارية والدولية. ووعد الوزير ممثلي فريق المعجزات بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية لتشكيل لجنة لكرة القدم لذوى القدرات والهمم "كرة القدم للمبتورين"، بحيث تدير اللعبة وتطرح الخطة الكاملة لنشرها، وما ستتضمنها من مسابقات محلية، بالإضافة إلى المتابعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إمكانية إشهار اتحاد نوعي للعبة، وكذا الإفادة بآليات المشاركة في المنافسات الدولية.

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