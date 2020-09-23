شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سلة الأهلى بعد الاستغناء عنه : اسألوا الجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد إسماعيل لاعب فريق كرة السلة بالنادى الاهلى أن الجهاز الفني للفريق أبلغه بقرار الاستغناء عنه ، و عدم التواجد مع الفريق الموسم الجديد ، حيث تم إبلاغه عن طريق طارق الغنام مدير إدارى السلة بالقلعة الحمراء ، بعد أن تم التعاقد معه في يوليو من العام الماضى ، وقال اللاعب في تصريحات خاصة لليوم السابع أن قرار الاستغناء عنه جاء دون أسباب ، حيث قال :" أسالوا الجهاز الفني " مرددا الحمد لله كل واحد بياخد نصيبه .

وعن محطته المقبلة قال اللاعب أنه من المؤكد يمتلك عروض إلا أنه لم يحسم الامر حتى الان .

كان النادى الأهلى تعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب سلة الزمالك السابق و المحترف بدورى الجامعات الأمريكية ، لمدة موسمين ، فتقدم الزمالك بشكوى لاتحاد اللعبة لإثبات أحقيته فى رعاية اللاعب، وقرر مسئولو الاتحاد تحويل الأزمة إلى لجنة شئون اللاعبين خاصة وأن اللاعب كان من ناشئين الزمالك لمدة 5 مواسم و غادر الى اللعب فى دورى الجامعات الامريكية وعاد الى مصر مرة أخرى لكن للنادى الأهلى ، وأقرت اللجنة باحقية القلعة الحمراء في اللاعب .

وجاء الاستغناء عن اللاعب قبل انتهاء عقده بموسم حيث أن تعاقده مستمر حتى يوليو من العام المقبل .

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