أرسنال يفوز على ليستر سيتي بكأس كاراباو بمشاركة النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي أرسنال الإنجليزي انتصاراً هاماً على نادي ليستر سيتي، بهدفين نظيفين ضمن منافسات دور الـ32 بكأس كاراباو.

وسجل كريستيان فوكس لاعب ليستر سيتي هدف أرسنال الأول في مرماه في الدقيقة 57 من زمن المباراة، وأحرز إيدي نكيتياه لاعب الجانرز الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وشارك النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال طوال الـ90 دقيقة في المباراة.

وتأهل الجانرز إلى دور الـ16 من كأس كاراباو بعد فوزه على ليستر سيتي.

ملخص المباراة

سدد ريس نيلسون لاعب أرسنال مع بداية المباراة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس داني وارد ثم مرت من أعلى القائم خارج الملعب.

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واستلم إيهيناتشو كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 6، وسدد كرة قوية ولكن تصدى لها لينو.

وفي الدقيقة 13 تلقى محمد النني بطاقة صفراء بعد تدخله القوي على ديماراي جراي.

وقبل انتهاء الشوط الأول سدد ماديسون كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لمست أحد مدافعي أرسنال وارتدت من القائم الأيسر للحارس لينو.

وفي الدقيقة 57 توغل نيكولاس بيبي داخل منطقة الجزاء وحاول تمرير الكرة أمام المرمى ولكن الكرة ارتطمت بالمدافع كريستيان فوكس الذي أحرز الهدف الأول للجانرز بالخطأ في مرمى فريقه.

وأنقذ ويس مورجان مدافع ليستر كرة نيكيتاه الذي انفرد بالمرمى ثم سدد الكرة من أعلى الحارس وارد، من على خط المرمى.

وتوغل بيليرين داخل منطقة الجزاء بمهارة ثم مرر الكرة أمام المرمى ولكن الكرة غيرت اتجاهها ووصلت في النهاية لنكيتياه أمام المرمى ليسددها بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 90.