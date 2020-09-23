سيد عبد الحفيظ يتحدث عن فوائد مباراة نادي مصر.. وحقيقة رحيل فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أشاد مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، بأداء لاعبي فريقه أمام نظيرهم نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري.

وقال عبد الحفيظ، خلال مداخلة إذاعية:"اليوم محمد فحري شارك وكذلك شارك حسين الشحات لأول مرة منذ فترة وهذا مكسب جيد".

وبسؤاله عما يُثار عن رحيل فايلر، رد عبد الحفيظ:"لست المسئول عن مناقشة بقاء فايلر أو رحيله، هذا أمر مصيري ولا يجوز أن يتحدث بشأنه أي شخص، هذه الأمور يتم التعامل معها من جانب إدارة الكرة ومجلس إدارة النادي وبالتالي هي خارج اختصاصي ويجب أن تظل في يد من يختص بها".

وأتم مدير الكرة بالنادي الأهلي حديثه بالإشارة إلى عزمهم الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلاً:"البطولة المحلي كالدوري والقارية كدوري أبطال أفريقيا في القارة الأفريقية من أهداف الفرق الكبيرة".