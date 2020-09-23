أول تعليق من فايلر على شائعات الرحيل عن الأهلي: من حقي السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي كونه لا يتمتع بالتركيز في الفترة الحالية مع فريقه لرغبته في الرحيل.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز الأهلي على نادي مصر (3-0) قال فايلر :"السفر أمر شخصي، تركيزي مع الأهلي فقط وفي مباريات الفريق".

وأضاف مدرب الأهلي :"من حقي السفر من أجل الاجتماع مع عائلي، لكنني لا أحب كوني جزء من الشائعات المتناثرة حولي".

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واسترسل فايلر :"عندما سافرت إلى سويسرا قبل استئناف الدوري، كان هناك 9 أشخاص من بين كل 10 يقولون أنني لن أعود، وها أنا الآن أمامكم، أما الحديث عن تجديد العقد يكون إدارة النادي فقط".

وعن المباراة قال فايلر :"أشركت أحمد فتحي في مركز الجناح لإيجاد حلول في تلك الأزمة التي نعاني منها في هذا المركز".

وواصل مدرب الأهلي :"من الصعب تقييم حسين الشحات بعد عودته الآن، لكننا سعداء بمشاركته بعد فترة طويلة من الغياب".

وأتم رينيه فايلر :"الفوز بالثلاثية هذا الموسم هدفناً، سنحاول عدم التفريق في أي لقب، سواء الكأس أو دوري أبطال إفريقيا".