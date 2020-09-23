محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
نفى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي كونه لا يتمتع بالتركيز في الفترة الحالية مع فريقه لرغبته في الرحيل.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز الأهلي على نادي مصر (3-0) قال فايلر :"السفر أمر شخصي، تركيزي مع الأهلي فقط وفي مباريات الفريق".
وأضاف مدرب الأهلي :"من حقي السفر من أجل الاجتماع مع عائلي، لكنني لا أحب كوني جزء من الشائعات المتناثرة حولي".
واسترسل فايلر :"عندما سافرت إلى سويسرا قبل استئناف الدوري، كان هناك 9 أشخاص من بين كل 10 يقولون أنني لن أعود، وها أنا الآن أمامكم، أما الحديث عن تجديد العقد يكون إدارة النادي فقط".
وعن المباراة قال فايلر :"أشركت أحمد فتحي في مركز الجناح لإيجاد حلول في تلك الأزمة التي نعاني منها في هذا المركز".
وواصل مدرب الأهلي :"من الصعب تقييم حسين الشحات بعد عودته الآن، لكننا سعداء بمشاركته بعد فترة طويلة من الغياب".
وأتم رينيه فايلر :"الفوز بالثلاثية هذا الموسم هدفناً، سنحاول عدم التفريق في أي لقب، سواء الكأس أو دوري أبطال إفريقيا".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من فايلر على شائعات الرحيل عن الأهلي: من حقي السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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