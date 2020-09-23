محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
شارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، مع فريقه في لقاء نادي مصر الذي أُقيم مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 29 من دوري we المصري.
ودخل الشحات بديلاً لأليو ديانج في الدقيقة 86 من عمر مباراة نادي مصر.
وغاب الشحات عن النادي الأهلي في المباريات خلال الفترة الماضية، بسبب إجراؤه عملية جراحية.
ويعود أخر ظهور للشحات مع الأهلي في مباراة سموحة في الجولة 18 من بطولة الدوري، بتاريخ 11 مارس الماضي، أي منذ 195 يوماً.
كانت هذه تفاصيل خبر منذ 195 يوماً.. حسين الشحات يشارك لأول مرة مع الأهلي أمام نادي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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