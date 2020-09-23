ثنائي الأهلي يكسر صيام تهديفي عمره 222 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

عاد الثنائي محمود عبدالمنعم "كهربا" وجونيور أجايى لاعبا الأهلي إلى التسجيل من جديد بعد غياب دام 222 يومًا عن زيارة الشباك مع الفريق.

واستطاع كهربا أن يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام نادي مصر، قبل أن يقوم جونيور اجايى بإضافة الهدف الثالث للفريق ليعودا معًا إلى التسجيل بعد توقف دام منذ 14 فبراير من العام الجاري.

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وكانت أخر مباراة شهدت زيارة كهربا وأجايى للشباك أمام المصري في الدور الأولى من الدوري، وسجل آنذاك النيجيري الهدف الثاني، قبل أن يحرز أجايى الهدف الثالث.

وأحرز كهربا بذلك 4 مباريات للأهلي في الدوري هذا الموسم، بينما يعد هدف أجايى السادس للاعب في المسابقة، والثامن في مختلف المنافسات.