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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
تصدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، لركلة جزاء أمام نادي مصر، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ29 في دوري we المصري.
وحصل نادي مصر على ركلة جزاء في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، بعد لمس رامي ربيعة مدافع الأهلي للكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه.
وقرر حكم المباراة احتساب ركلة الجزاء بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة ركلة الجزاء، وقام مصطفى سلطان مهاجم نادي مصر بتنفيذها، ولكن نجح الشناوي في التصدي لها.
ويُعد هذا التصدي هو الثاني للشناوي في الدوري هذا الموسم، بعد لتصديه لركلة جزاء في مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الـ27 من الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الشناوي يتألق ويتصدى لركلة جزاء جديدة أمام نادي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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