مرتضى: إعلان اسم المدير الفني الجديد للزمالك مساء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم الكشف عن اسم المدير الفني الجديد للفريق، في تمام الحادية عشرة والنصف مساء اليوم، في برنامج زملكاوي، عبر قناة النادي.

وكتب مرتضى عبر صفحته على فيسبوك: "اختارت اللجنة المشكلة من فاروق جعفر، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى، وأمير مرتضى، المدير الفني الجديد للزمالك، والذي سيتم الإعلان عن اسمه اليوم".

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وكان جيسوالدو فيريرا، المدير الفني الجديد للزمالك، اعتذر عن عدم تدريب الزمالك. وأكد مصدر بالزمالك أن المفاوضات مع البرتغالي جايمي باتشيكو وصلت لمرحلة متقدمة، ويتبقى تفاصيل تعاقدية نهائية لإتمام التعاقد.

وسبق أن درب باتشيكو الزمالك في موسم 2014 /2015 ولكنه لم يستمر سوى شهرين؛ حيث قاد الفريق في 12 مباراة.

ورحل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن تدريب الفريق، قبل أن ينتقل لقيادة فريق التعاون السعودي.