"ممر شرفي وقميص الأبطال" قبل مباراة الأهلي ونادي مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير: نادر نبيل حرص لاعبو نادي مصر على القيام بـ"ممر شرفي" قبل انطلاق مباراة الفريق مع النادي الأهلي، وذلك لتحية بطل الدوري لموسم 2019/2020. ويستضيف نادي مصر ونظيره الأهلي بملعب استاد الكلية الحربية ضمن الجولة الـ29 للمسابقة. وظهر فريق الأهلي قبل المباراة بقميص "الأبطال" وصورة نسر الأهلي ورقم 42 وهو عدد بطولات الدوري التي فاز بها المارد الأحمر عبر تاريخه.

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