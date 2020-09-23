فايلر: أسعى للثلاثية.. وسفري لا يعني الرحيل

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي الحديث عن مسألة رحيله عن الفريق الأحمر في الفترة القادمة.
وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على نادي مصر بثلاثية نظيفة بالدوري:" : عندما سافرت إلى سويسرا قبل استئناف الدوري كان هناك ٩ من بين كل ١٠اشخاص يقولون اني لن اعود.. وانا موجود امامكم الآن".
وأضاف:" هدفنا التتويج بالثلاثية هذا الموسم وسنحاول عدم التفريط في اي لقب سواء كأس مصر او بطولة افريقيا".
وتابع:" السفر موضوع شخصي ومركز تماما في المباريات ومنحقي السفر للتجمع مع عائلتي ولا احب ان اكون جزء من الشائعات التي تطلق من حولي".
وأعرب فايلر عن رضاه عن عودة حسين الشحات الجناح الهجومي بعد غياب طويل موضحاً أنه لاعب مهم ولكن من الصعب تقييم مستواه مجدداً الآن.
وقال إن أحمد فتحي شارك في مركز الجناح الأيمن وهو غير مركزه الأصلي ولكن ذلك كان لتجربة بعض الحلول الهجومية.
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