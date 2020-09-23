عبدالله عبدالسلام يعلق على تتويج الأهلي بكأس مصر للطائرة

أكد عبد الله عبد السلام، قائد الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي، أن الفوز بلقب كأس مصر جاء نتيجة تحلي اللاعبين بشخصية الأهلي، وهو ما كان له الدور الأكبر

في تخطي الصعاب.

وأشار إلى أن اللاعبين من البداية كان لديهم هدف واحد يعمل الجميع على تحقيقه، وهو حصد البطولات دون التركيز مع

أي انتقادات.

وأضاف أن الجهاز الفني نجح في تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمواجهة طلائع الجيش في المباراة النهائية، وتم الاستعداد لها بقوة.

وشدد كابتن الفريق على أن الجميع داخل النادي على قلب رجل واحد من أجل حصد الألقاب وإسعاد الجماهير.