الخطيب يصافح لاعبي الجيش والزمالك بعد تتويج الأهلي بكأس مصر للطائرة

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على مصافحة فريقي طلائع الجيش والزمالك لرجال الكرة الطائرة، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في بطولة كأس مصر، وذلك على هامش مراسم تتويج الأهلي باللقب مساء اليوم، بعد الفوزعلى الطلائع في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.
وأشاد الكابتن الخطيب بالسلوك الانضباطي والمستوى الفني الذي قدمته جميع الفريق خلال مشوار البطولة، والروح الرياضية التي سادت المباراةالنهائية.
وأكد رئيس الأهلي ضرورة نشر الروح الرياضية بين اللاعبين والأجهزة الفنية لكل الفرق المتنافسة، وتقديم الوجه المشرق للرياضة، مع نبذ التعصب وترسيخ الروح الرياضية. وكان الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالأهلي قد تُوج بلقب كأس مصر، ليجمع الفريق بين ثلاثية الدوري والكأس والبطولة العربية هذا الموسم.
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