الأهلي يقهر نادي مصر بثلاثية ويعزز تتويجه بدرع الدوري

عزز فريق الأهلي جدارته بالتتويج المبكر ببطولة الدوري الممتاز، وتغلب بسهولة على اف سي مصر بثلاثة أهداف نظيفة بستاد الكلية الحربية ضمن الجولة 29 للدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي وليد سليمان من ركلة جزاء صحيحة ومحمود كهربا والنيجيري جونيور أجاي في الدقائق 4و 56 و73 .

ارتفع رصيد الأهلي الى 76 نقطة بينما تجمد رصيد اف سي مصر عند 20 نقطة في المركزالسابع عشر وقبل الأخير برصيد 20 نقطة ودخل بقوة دائرة الهبوط ويحتاج معجزة للبقاء في الممتاز

الشوط الاول

بدأ اللقاء بهجوم أهلاوي ووضح فارق الخبرة والمهارة لصالح الأحمر وفرض سطوته مبكرا وضغط بقوة لإحراز فوز مبكر وكبير.

كانت كل المؤشرات مع الدقائق الأولى تؤكد أن الاهلي مصمم على الفوز الكبير رغم تتويجه مبكرا ببطولة الدوري ويهدر محمود كهربا ويرفض الهدية مبكرا

ضربة جزاء وهدف

مع الدقيقة الرابعة أسفر الضغط عن أخطاء دفاعية وانفراد كامل لوليد سليمان يراوغ الحارس عصام ثروت لم يجد سوى عرقلته يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة يتصدى لها عمرو السولية ويضع في منتصف المرمى تقريبا مسجلا هدف التقدم للأهلي.

حاول مصر الاعتماد على المرتدات واستغلال المساحات خلف دفاعات الأهلي عن طريق مصطفى سلطان وكليف نياكيا ومحمد جمال وهشام عبد الحميد وباءت المحاولات بالفشل لفارق الخبرة وقلة الكثافة العددية

وجاءت أخطر الفرص لمصطفى سلطان الذى نجح في ايجاد زاوية للتسديد و" ركن" الكرة من داخل الصندوق، ونجح ببراعة محمد الشناوي في التصدى وابعاد الكرة الى ركنية.

يواصل كهربا ومروان محسن اهدار الفرص السهلة والأخير ينفرد ويضع بطئية الكرة يبعد الحارس ثروت الكرة الى الركنية.

يرد كاليف بتسديدة قوية في متناول الحارس الشناوي بعد عدة جمل رائعة بدأها المتحرك والنشط مصطفى سلطان.

يفاجأ مصر الأهلي بعدة هجكات مع الدقائق الأخيرة ويسدد كالوشا في مرتدة بين دفاعات الاهلي مباشرة بعيدا عن التهديف والثانية يخترق اسلام صلاح بين قلبي دفاع الأحمر، ويسدد قويو بجوار القائم مباشرة.

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الشوط الثاني

بدأ اف سي مصر الشوط الثاني مهاجما وينجح في الحصول على ركلة جزاء للمس عمر السولية الكرة بيده داخل

منطقة الجزاء وهو يحاول ابعادها برأسه ويحتكم الحكم للفار الذى اكد صحة احتساب الحكم لضربة الجزاء

تقدم للكرة مصطفى سلطان ويضع الكرة في متناول محمد الشناوي الذى ابعد الكرة وتسقط من يده ويلحق بالكرة سلطان ثانية ويحصل على انذار لتمثيل السقوط بدعوى عرقلة الشناوي له.

هدف ثاني للأهلي

في الدقيقة 56 ومن هجمة سريعة من سليمان لكهربا لأجاي يسدد " تقلش" وتصل لكهربا ثانية في حلق المرمى يضع بيسراه داخل المرمى مسجلا هدف الأهلي الثاني.

يهدر كهربا بغرابة ويرفض هدية أجاي ويتألق الحارس عصام ثروت في ابعاد الكرة

أجاي يسجل

في الدقيقة 73 ومن كرة طولية خلف دفاعات مصر الذى تخلى عن تحفظه ومراقبة مهاجمى الأهلي يخرج الحارس لابعاد الكرة امام كهربا تصل لجونيور أجاي يلعب الكرة لوبيه تسقط خلف الحارس المتقدم عن مرماه وتسكن الشباك مسجلا هدف ثالث للاهلي.

يلعب احمد الشيخ ومحمد فخري وبادجي بدلا من وليد سليمام ومروان محسن وكهربا على التوالي بينما لعب شريف اشرف بدلا من كالوشا ويهد شريف من تسديدة قوية تصل له بالصدفة في حلق المرمى يسدد ببطن قدمة في يد الحارس الشناوي.

يلعب حسين الشحات بدلا من اليويانج ويسدد الشحات من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء يبعدها ببسالة الحارس عصام ثروت

تليها محاولات من جانب الشحات ويتباطئ ويشتت الدفاع والحارس حتى يطلق الحكم صافرة النهاية.