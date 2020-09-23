أحمد صلاح: الأهلي استحق لقب كأس مصر للكرة الطائرة

عبر أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في الفوز بلقب كأس مصر وتحقيق ثلاثية الدوري والكأس والبطولة العربية، لافتًا إلى أن الفريق استحق اللقب عن جدارة.
وأوضح أن بطولة الكأس كانت أفضلرد على بعض الانتقادات التي طالت اللاعبين بعد خسارة مباراة الدوري أمام الزمالك، رغم أنها كانت مجرد تحصيل حاصل، وحرص الجهاز الفني على استغلالها لتجهيز جميع عناصر الفريق، مشيرًا إلى أن الرد على الانتقادات كان بشكل عملي في الملعب، من خلال الفوز بثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل وأداء مميز للغاية أيضا في مباراة نصف النهائي، التي سبقت التغلب على الطلائع والحصول على اللقب.
وأضاف أن اللاعبين لديهم من العزيمة ما يكفي لمواصلة السعي نحو البطولات خاصة بطولة إفريقيا بعد أن توج الفريق بالثلاثية.
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