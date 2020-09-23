الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة بيراميدز

اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مساء اليوم ضمن برنامج الاستعداد للقاء بيراميدز غدا باستاد الإسماعيلية ، لحساب منافسات الجولة الــ29 بمسابقة الدورى المحلى.
المران اشتمل على عددا منالجمل الفنية والتكتيكية أبرزها الكرات العرضية باعتبارها احد الحلول الهجومية بجانب التسديدات.
كما تطرق المران لتدريبات حول سبل الرقابة الدفاعيةحيث حرص البرازيلى ريكادرو المدير الفنى فى ختام المران على ايقاف التقسيمة عدة مرات من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية.
وشهد المران انتظام الثلاثى أحمد أيمن ومحمد هاشم ومحمد صادق فى التدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهم.
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