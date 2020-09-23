الخطيب يؤازر فريق رجال الطائرة بالأهلي

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وبرفقته محمد مرجان، المدير التنفيذي، ورؤوف ‏عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، على الحضور مساء اليوم إلى صالة نادي الصيد بأكتوبر، لمؤازرة ‏الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» أمام طلائع الجيش، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، التي ‏انتهت بفوز الأهلي بثلاثة

أشواط نظيفة، ليتوج الفريق باللقب، محققًا الثلاثية ‏‏«دوري وكأس مصر والبطولة العربية».‏

ووجه الكابتن الخطيب التهنئة للفريق الأول لرجال طائرة الأهلي عقب التتويج بالبطولة، وأشاد بالأداء المميز والانضباط ‏الفني والسلوكي، والجهد الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون في كل

المباريات هذا الموسم.‎‎

وأكد رئيس النادي أن تحقيق الثلاثية هذا الموسم «الدوري - كأس مصر - البطولة العربية» يُحمِّل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة، في المرحلة القادمة، للاستمرار في التتويج بالبطولات، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز كبير، مؤكدًا ثقته في إخلاص «رجال الطائرة» وجهازه الفني وكل عناصر المنظومة، ‏وقدرة الفريق على الاستمرار في الطريق الصحيح الذي تعود عليه الأهلي وجماهيره.