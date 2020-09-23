الخطيب يؤازر فريق رجال الطائرة بالأهلي

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وبرفقته محمد مرجان، المدير التنفيذي، ورؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، على الحضور مساء اليوم إلى صالة نادي الصيد بأكتوبر، لمؤازرة الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» أمام طلائع الجيش، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثةأشواط نظيفة، ليتوج الفريق باللقب، محققًا الثلاثية «دوري وكأس مصر والبطولة العربية».
ووجه الكابتن الخطيب التهنئة للفريق الأول لرجال طائرة الأهلي عقب التتويج بالبطولة، وأشاد بالأداء المميز والانضباط الفني والسلوكي، والجهد الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون في كلالمباريات هذا الموسم.
وأكد رئيس النادي أن تحقيق الثلاثية هذا الموسم «الدوري - كأس مصر - البطولة العربية» يُحمِّل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية كبيرة، في المرحلة القادمة، للاستمرار في التتويج بالبطولات، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف وتركيز كبير، مؤكدًا ثقته في إخلاص «رجال الطائرة» وجهازه الفني وكل عناصر المنظومة، وقدرة الفريق على الاستمرار في الطريق الصحيح الذي تعود عليه الأهلي وجماهيره.
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