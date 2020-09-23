الاتحادية الجزائرية تلزم الأندية بتعيين مسئول طبي عن كورونا

ألزمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الأندية المشاركة في غمار دوري المحترفين في نسخته الجديدة بتعيين مسئول طبي خاص عن فيروس كورونا المستجد بخلاف الطاقم الطبي التقليدي المعني بإصابات الملاعب.

وأكدت الفاف عبر بيانها الرسمي الموجه إلى

أندية دوري المحترفين ، أن مهام المسئول الطبي تتحدد في تنفيذ البوروتوكلات الصادرة من اللجنة الطبية الرياضية وتنسيق الأمور الخاصة بتحليل بي سي آر ، قبل استئناف النادي للتدريبات مجدداً ، تمهيداً لعودة المنافسات الجزائرية 20 نوفمبر المقبل .

وشددت ، على تأجيل أي مباراة للفريق الذي يثبت فيه إيجابية أكثر من ثلاثة لاعبين آن واحد للفيروس المستجد.

ويشهد نشاط كرة القدم في الجزائر توقفاً تاماً منذ 16 مارس الماضي بتوصيات من الحكومة الجزائرية .