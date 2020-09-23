يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الاهلي ونادي مصر في الدوري المصري، في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 23-9-2020 ضمن الجولة 29 من الدوري المصري.

نُقلت مباراة “الأهلي ونادي مصر” على قناة أون تايم سبورت HD، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش على ملعب استاد الكلية الحربية.

استعاد الاهلي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري المصري الممتاز، عقب فوزه السهل بثلاثية نظيفة على مضيفه إف سي مصر

دخل النادي الاهلي المباراة دون ضغوطات بعد حسم لقب الدوري المصري لصالحه منذ جولتين، وسعى المدرب “رينيه فايلر” إلى تجهيز اللاعبين الشباب والبدلاء في مباراة اليوم قبل المواجهة المرتقبة أمام “الوداد” المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ارتفع رصيد الأهلي، الذي حسم فوزه باللقب هذا الموسم للمرة الثانية والأربعين في تاريخه يوم الجمعة الماضي، إلى 76 نقطة في صدارة الدوري المصري، في حين ظل إف سي مصر في المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 20 نقطة.

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افتتح عمرو السولية التسجيل للأهلي في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، لكن “إف سي مصر” أهدر فرصة التعادل بعدما أضاع لاعبه مصطفى سلطان ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وأضاف محمود عبدالمنعم (كهربا) الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 57، فيما تكفل المحترف النيجيري جونيور أجايي بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 73.

بهذا الفوز، أعاد الأهلي بعضا من الثقة لجماهيره التي شعرت بالقلق بسبب المستوى الباهت للفريق خلال تعادله بدون أهداف مع الاتحاد السكندري ومصر المقاصة في المرحلتين الماضيتين للمسابقة.

بعد تتويجه باللقب المحلي، يستعد الأهلي حاليا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي منتصف الشهر القادم في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق الأحمر للفوز بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخه، واستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام .

إليكم فيديو أهداف الاهلي ونادي مصر في الدوري المصري

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